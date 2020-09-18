Промахи в легионерах? Как "Барыс" может "завалить" трансферную работу в КХЛ

ХК "Барыс" закрепился в зоне плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но новые легионеры команды не могут найти свою игру и быть в лидерах. Об эффективности трансферах - в материале корреспондента Vesti.kz.
Клуб из столицы Казахстана известен в Лиге своими удачными приобретениями, но есть в этой работе и промахи. О них говорят меньше, но в команду приезжали исполнители, которые имели неплохой бэкраунд, а тут - проваливались. Близки к этой черте и новички этого сезона.
Не может найти себе места шведский форвард Якоб Лилья
. В межсезонье его рассматривали даже на место в первой тройке, но сейчас он может выпасть уже из второй. Чего не хватает нападающему? Эффективности. Лилья играет на уровне лидеров команды, а набрал только два (1+1) очка. Шведский форвард явно не в своей тарелке.
Три голевые передачи, это не та отдача, которую все ждут от Мэтта Фрэттина
. Канадский голеадор, возможно, не в лучших кондициях, ведь в межсезонье он тоже не все игры отыграл, а занимался по индивидуальной программе. Пока Фрэттин не похож на опасного нападающего, которым мы знаем по прошлым сезонам в КХЛ, и есть риск, что он не найдет себя в команде.
Не впечатляет и вратарь Йони Ортио
. В четырех играх финский легионер пропустил 15 шайб. Коэффициент надежности - 3,67. Потенциальный первый номер "Барыса" должен был вытеснить опытного Хенрика Карлссона
, а получается, что он играет хуже своего конкурента. Разгрузил, это да, но ведь он должен и спасать, а с этим пока нестыковки.
КХЛ перенесла шесть матчей "Барыса" из-за коронавируса
Добавим, что "микротравмы" помешали сыграть с московским ЦСКА капитану Даррену Дицу
, защитнику Джесси Блэкеру
и форварду Якобу Лилье
. Позже было выявлено, что у 12 человек из состава команды выявлены
признаки коронавируса, а "Барыс" отправлен на двухнедельный карантин.
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Напомним, в новом розыгрыше КХЛ столичный клуб "Барыс" провел шесть матчей и набрал семь очков. Этот результат позволил выйти на шестое место в Восточной конференции, но вторая половина сентября могла стать
урожайной на очки.
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