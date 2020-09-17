В "Барысе" сделали заявление по переносу матчей из-за коронавируса

Тесты 12 игроков и представителей тренерского штаба "Барыса" показали первично положительные результаты, сообщает "Спорт-Экспресс
".
Команда была отправлена на карантин, а КХЛ перенесла шесть матчей с участием команды из Нур-Султана на более поздний срок.
Как сообщил пресс-секретарь казахстанского клуба Евгений Акманов
, у всех представителей команды болезнь проходит бессимптомно, поэтому на время карантина все были отправлены по домам, но при этом находятся под постоянным надзором медицинского штаба.
В клубе надеются, что вскоре все поправятся, команда продолжит выступление в КХЛ, что подобная ситуация не повторится, а отложенные матчи по согласованию с соперниками удастся провести в более поздние сроки. Перебазирование клуба в Россию в настоящий момент не обсуждается, хотя рассматривалось перед началом сезона. "Барыс" настроен выступать на своей домашней арене и при своих болельщиках.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне