Старт чемпионата Казахстана по хоккею перенесен. Всему виной "Барыс"

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Старт чемпионата Казахстана по хоккею среди мужских команд переносится на более поздний срок, сообщает пресс-служба КФХ.
Такое решение принято в связи с обострением эпидемиологической обстановки в хоккейной среде. Ранее стало известно о вспышке коронавируса в "Барысе". Команда отправилась на карантин, а КХЛ перенесла матчи с ее участием.
Напомним, что чемпионат Казахстана должен был стартовать 19 сентября.
"Решение о дате возможного начала чемпионата будет приниматься на следующем заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса. После объявления даты старта будет представлен обновленный календарь первенства", - говорится в сообщении.
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