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Вне зоны плей-офф КХЛ. На какое место упадет "Барыс" за время карантина из-за коронавируса

Прямыми конкурентами являются шесть команд.

Вне зоны плей-офф КХЛ. На какое место упадет "Барыс" за время карантина из-за коронавируса
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский клуб "Барыс" отбывает только первые дни вынужденного карантина, а уже потерял одну позицию в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Карантином конкурента воспользовался челябинский "Трактор" и вышел на шестое место. О возможных последствиях временного отстранения от игр - в материале корреспондента Vesti.kz.

Командный карантин для "Барыса" начался накануне, когда объявили о заразившихся коронавирусом, а сегодня, 18 сентября, команде перенесли первую игру в КХЛ. Вернется казахстанский клуб в октябре и будет наверстывать шесть пропущенных встреч. С одной стороны, преимущество, ведь будет знать другие результаты, с другой, игроки и так провели усеченную подготовку к сезону, а сейчас потеряют еще две недели без игр.


Скорее всего, к моменту возвращения, а это может произойти 4 октября в домашней игре со СКА из Санкт-Петербурга, "Барыс" покинет топ-8 на "Востоке". Помимо "Трактора", который выше в таблице за счет большего количества побед в основное время, обойти могут "Сибирь" с "Торпедо". Они отстают всего на два очка, то есть на одну победу.

Очень слабо стартовали "Нефтехимик", "Амур" (у обоих по два очка) и "Куньлунь" (ноль очков), и даже без "Барыса" как конкурента они вряд ли обойдут казахстанцев. Во-первых, они играют между собой, что приведет к потере очков кем-то из соперников. Во-вторых, в других матчах - встречи с более сыгранными командами, у которых больше шансов на выход в Кубок Гагарина.



Таким образом, ниже девятого места казахстанская команда опуститься не должна с учетом запаса в очках и формы прямых конкурентов. Осталось надеяться, что "Барыс" сумеет не растерять игровой тонус и набранный ход. Все-таки даже в сложившейся ситуации команда показывала неплохой результат, лишь немного уступая фаворитам сезона. Перерыв может внести ненужные коррективы.

"Барыс" всех обошел, или как в КХЛ пробрался коронавирус и кто уже пострадал

Напомним, ранее стало известно, что "Барысу" перенесли серию игр из-за заражения в команде коронавирусом. Ситуацию прокомментировал президент КХЛ Алексей Морозов, а клуб распустил всех по домам под присмотр медицинской бригады команды.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ СКА ХК Трактор Торпедо Сибирь Нефтехимик Амур Куньлунь

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