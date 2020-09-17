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"У них полсостава заболевших". Президент КХЛ высказался о переносе матчей "Барыса" из-за коронавируса

Команду посадили на карантин.

"У них полсостава заболевших". Президент КХЛ высказался о переносе матчей "Барыса" из-за коронавируса
Алексей Морозов / Фото: © КХЛ / Юрий Кузьмин
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов не считает, что в лиге нарушается спортивный принцип из-за переносов матчей из-за коронавируса. Его слова приводит "Чемпионат".

"Я не вижу, что нарушается спортивный принцип. Все клубы сыграют одинаковое количество матчей. Посмотрим, что будет в ноябре на европаузе. Пока на 100 процентов неясно, пройдет ли Евротур. Если игроков из сборной Финляндии не вызовут в сборную, то они смогут играть во время евробрейка. Аналогичная ситуация с "Барысом". Мы рассчитываем, что будет время.

Мы должны сделать все, чтобы чемпионат прошел гладко. В Казахстане такая ситуация, что их молодежный клуб не участвует в МХЛ. У нас информация, что у них полсостава заболевших. По закону Казахстана, команду посадили на двухнедельный карантин. Поэтому матчи перенесены", - сказал Морозов.

Сами виноваты? Как "Барыс" делили на "чистую и грязную" зоны, но не избежали коронавируса

Напомним, КХЛ перенесла шесть ближайших матчей "Барыса". В столичном клубе сделали заявление по этой ситуации.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ Коронавирус КХЛ

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