Будут разбиты, как "Астана" в ЛЧ? Как "Барыс" может "повторить" результат чемпионов КПЛ в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс"
через две недели начнет борьбу в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) и может столкнуться с определенными проблемами, которые, скорее всего, не позволили накануне шестикратному победителю КПЛ "Астане"
продвинуться дальше по сетке Лиги чемпионов
. О простое и некоторые других моментах - в материале корреспондента Vesti.kz
.
Лидер последних лет в казахстанском футболе был разбит
в Бресте местным "Динамо", что обнажило проблемы фаворита. Похожие последствия могут вскрыться и у "Барыса", который может не успеть полноценно подготовиться к регулярному чемпионату. Но у хоккейного клуба есть преимущество - он будет бороться за высокие позиции дольше, чем в одном матче.
Оптимальная форма
"Барысу" предстоит практически сразу вступить в официальные матчи. Для команды, конечно, предусмотрены контрольные игры, но у тренерского штаба не так много времени на исправление ошибок, которые будут выявлены. Разгоняться команде придется по ходу регулярного сезона в КХЛ, а это опасно для результата.
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Сыгранность
Новичков практически нет. От второй пятерки и ниже по ротации команда никого не потеряла. Для результата это хорошо, но в первой атакующей тройке, а в партнеры к Линусу Виделлю
мы рассматриваем Мэтта Фрэттина
с Якобом Лильей
, сразу два новичка. От этого трио в первую очередь зависит успешность клуба.
Игровая практика
"Барыс" сыграет с казахстанскими клубами, которые прежде выступали в ВХЛ, а сейчас перетрясли свои составы. Еще один матч - встреча с "Автомобилистом". Его, скорее всего, отменят
из-за вспышки коронавируса в составе соперника. И все равно - четыре-пять игр за короткий срок. С одной стороны, поможет наиграть связки, а с другой - мало для полноценной подготовки. "Барысу" нужно успеть сделать многое за 10-12 дней.
Соревновательный тонус
Будет ли борьба? Когда команда играет в предсезонных турнирах, а особенно как хозяин площадки, то играет с удвоенной ответственностью. Сейчас же ситуация иная. Оппоненты ниже классом, и борьбу сложно ожидать. В КХЛ как скорости, так и азарт, будут иными. Параллель с "Астаной" сюда подходит лучше всего.
Комплектация состава
"Барыс" сохранил практически полный состав, пригласив несколько новых исполнителей. Как сыграет этот вариант команды? Сложно сказать, ведь пока мы видим только их статистику и былые достижения. Потенциально, результат должен быть ниже, чем в последних сезонах, но добирать игроков можно будет по ходу турнира.
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Напомним, регулярный сезон в КХЛ должен стартовать 2 сентября, а "Барыс" вступит в борьбу на следующий день, 3 сентября, игрой против рижского "Динамо". Предварительно команда, которая только накануне собралась в полном составе, проведет несколько контрольных игр. Первая игра с "Торпедо" из Усть-Каменогорска пройдет 21 августа.
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