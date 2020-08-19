У "Автомобилиста" вспышка коронавируса. Матч с "Барысом" перед стартом в КХЛ пока не отменен

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У нескольких хоккеистов и члена тренерского штаба "Автомобилиста" подозрение на коронавирус, сообщает "СЭ".
"Уже отменен товарищеский матч против "Трактора", который планировался на завтра. Отметим, что "Автомобилист" должен принять участие в Кубке губернатора Челябинской области. Ранее с турнира снялась "Сибирь", в которой 11 заболевших коронавирусом. Новосибирский клуб вместе с "Автомобилистом" принимал участие в Мемориале Ромазана в Магнитогорске. Победителем Мемориала Ромазана-2020 стала "Сибирь", - говорится в сообщении.
Напомним, контрольные игры "Барыс" начнет 21 августа. На 31 августа в Екатеринбурге запланирован матч с "Автомобилистом". Это будет единственная игра с клубом КХЛ перед началом сезона. Он стартует 2 сентября, а 3-го числа в сезон КХЛ вступает "Барыс", который первый матч проведет на выезде с рижским "Динамо". Ранее новый тренер "Барыса" Максим Семенов рассказал о сложностях в краткосрочном сборе для команды, а также поделился, сложно ли выходить в финал Кубка Гагарина.
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