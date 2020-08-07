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"Барыс" проведет товарищеские матчи с клубами КХЛ и ВХЛ

Команда назвала сроки УТС.

"Барыс" проведет товарищеские матчи с клубами КХЛ и ВХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

Учебно-тренировочные сборы "Барыса" продлятся до 20-го августа, сообщается на сайте клуба.

Напомним, с 5-го августа команда начала собираться в столице, но пока в ее расположение прибыли не все игроки. 

После УТС команда проведет ряд товарищеских встреч. 

21 и 23 августа в Нур-Султане состоятся игры с ХК "Торпедо" (Усть-Каменогорск), 27 и 29 августа - с ХК "Сарыарка" (Караганда).

31 августа в Екатеринбурге будет сыгран матч с ХК "Автомобилист" .

Напомним, что старт сезона-2020/21 в КХЛ запланирован на 2 сентября.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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