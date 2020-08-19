Повезло с календарем? Как "Барыс" стартует в новом сезоне КХЛ

Для казахстанского клуба "Барыс" с новым тренерским штабом показательными будут сентябрьские игры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) - настоящим экзаменом станет это для самого Юрия Михайлиса, который дебютирует в Лиге на новой позиции. Подробнее о календаре - в материале корреспондента Vesti.kz.
Фавориты
В сентябре столичной команде предстоит провести 11 встреч, и их можно поделить на три группы: с фаворитами, конкурентами и "соседями". Естественно, что разделение номинальное, ведь неясно, как будет играть сам "Барыс", сможет ли он сразу найти свою игру или по ходу турнира будет наигрывать связки.
- ЦСКА (7 и 14 сентября), "Динамо" Москва (12 сентября) и "Металлург" (22 сентября);
Конкуренты
- "Куньлунь" (10 и 27 сентября);
"Соседи"
- "Динамо" Рига (3 и 18 сентября), "Динамо" Минск (5 сентября), "Северсталь" (20 сентября) и "Витязь" (29 сентября).
"Барыс" начнет турнир выездом в Ригу, Минск и Москву, а затем сыграет четыре матча на домашнем льду (возможно, на "Барыс Арене"). Отдельно можно рассмотреть встречи с двумя московскими командами, где у "Барыса", скорее всего, будут серьезные сложности.
В других четырех играх казахстанский клуб обязан бороться за очки. Финиширует в том месяце "Барыс" матчами в России: после Магнитогорска команда Михайлиса поедет в Подмосковье и в двух из трех противостояниях должна заканчивать встречи с очками.
Ситуация выглядит неплохо, если представить, что "Барыс" может войти в сезон не в оптимальных кондициях. Даже с Андреем Скабелкой
команду на старте могло штормить, а сейчас ситуация похуже. Если "Барыс" поборется за "свои" очки, то даст шанс проявить себя казахстанским тренерам.
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Добавим, что до старта в регулярном чемпионате КХЛ казахстанская команда проведет пять контрольных встреч - финальной игрой будет противостояние с "Автомобилистом". О том, как играют конкуренты "Барыса", можно узнать здесь
. Мнение о возвращении Дастина Бойда - в еще одном нашем материале
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