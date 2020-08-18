Запрыгнет в последний вагон? Что останавливает экс-лидера "Барыса" от возвращения в КХЛ

Форвард сборной Казахстана
и "Барыса" Дастин Бойд
остается одним из последних, кто может присоединиться к команде Юрия Михайлиса
перед стартом в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ). Экс-лидер столичной команды отказывается
от предложений конкурентов, но и в Нур-Султан пока не едет. Некоторые предположения о карьере игрока - в материале корреспондента Vesti.kz
.
34-летний форвард отыграл за "Барыс" восемь сезонов, а от девятого, скорее всего, откажется. Центральный нападающий - один из самых результативных игроков в истории столичного клуба в лиге, но не готов принять новое предложение от "Барыса". Причины? Их несколько.
В первую очередь, это вызов. Есть ли азарт у опытного игрока, который уже показал, что неопределенность с решением - не в сумме вознаграждения по контракту. Не забываем, что форвард уже отказался от параллельных предложений, а они вряд ли были скромнее того, что пришло от "Барыса".
Поэтому мотивация - это главное препятствие для приезда в Казахстан. Во-вторых, личные результаты. Вряд ли Дастин будет претендовать на роль первой скрипки, как было прежде, да и "Барыс" сейчас не так силен. Есть сомнения, что Бойд способен тащит команду на себе, но клуб заинтересован в услугах опытного исполнителя.
Умелый центральный нападающий добавил бы конкуренции на позиции, где есть Винус Виделль
, Антон Сагадеев
, Аркадий Шестаков
и Кертис Волк
. При необходимости в центре могут сыграть еще Дмитрий Шевченко
с Романом Старченко
. Пригодился бы Бойд и в сборной Казахстана, но он еще в Канаде.
Время еще есть. До старта турнира около двух недель. "Барыс" еще не начал наигрывать состав, ведь последние легионеры только прибыли, и Бойд успел бы запрыгнуть в последний вагон. Место для него есть. Может быть, приедет 41-й номер уже по ходу сезона, если снова не помешает пандемия коронавируса, которая способна прервать турнир.
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Но будем позитивнее. Итак, Бойд может приехать, если найдет мотивацию и будет уверен в безопасности своего здоровья. Он ищет не большой контракт, а только вызов, который бы его заинтересовал. Если "Барыс" сумеет все это предоставить хоккеисту, то еще сезон мы сможем увидеть Дастина в деле. Если нет, то останется только вспоминать о ББД.
Напомним, регулярный сезон в КХЛ должен стартовать 2 сентября, а "Барыс" вступит в борьбу на следующий день, 3 сентября. Предварительно команда, которая только накануне собралась в полном составе, проведет несколько контрольных игр. Первый официальный матч столичный клуб сыграет против рижского "Динамо".
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