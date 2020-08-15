"Были варианты с двумя клубами КХЛ". СМИ - о будущем экс-игрока "Барыса" Дастина Бойда

"Матч ТВ"
рассказал, кто из известных иностранных хоккеистов, выступавших в КХЛ
, по-прежнему не подписал контракт. Среди них был отмечен бывший игрок "Барыса" Дастин Бойд
.
"Некоторые иностранцы не задерживаются в России. Например, экс-защитник "Нефтехимика" Райан Мерфи вернулся в АХЛ, проведя год в нашей лиге. Такой же путь может проделать Тай Рэтти, находящийся сейчас без команды.
Есть и те, кто, наоборот, не спешит покидать КХЛ. Следующий сезон может стать десятым в КХЛ для Дастина Бойда. "Барыс" предлагал ему соглашение на предстоящий сезон. Были варианты и с двумя другими клубами КХЛ. Но Дастин до сих пор не определился, с кем подпишет контракт", - отмечается в тексте.
Отметим, что в 2018 году Бойд вернулся в "Барыс", за который уже играл с 2011-го по 2018-й. В списке рекордсменов по количеству матчей за клуб форвард идет шестым - 404 матча и 159 (53+106) очков. За сборную Казахстана канадец играл на трех чемпионатах мира.
Ранее официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщил
, что Бойд покинул казахстанский клуб.
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