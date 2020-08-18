В шаге от провала? Как "Барыс" может неприятно удивить в КХЛ

За две недели до старта Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казахстанский клуб "Барыс" собрался в полном составе - последними прибыли легионеры из Швеции, а уже через три дня пройдет первая контрольная игра. Некоторые моменты укороченного лагеря столичной команды - в материале корреспондента Vesti.kz.
Необычный сезон для "Барыса" начался в апреле, когда стало ясно, что Андрей Скабелка покидает Казахстан. Специалист из Беларуси плодотворно поработал и ему на смену должен был приехать не менее сильный приемник. Этого не произошло. Остановились на кандидатуре казахстанца Юрия Михайлиса, который в КХЛ еще самостоятельно не работал.
О новом наставнике было объявлено
17 июня, а первую тренировку с подопечными он провел
через полтора месяца (в начале августа). Должен был начать подготовку игроков в середине июля, но вмешались коронавирус с карантином, и хоккеисты готовились самостоятельно. А в первых командных занятиях участвовали молодые игроки и некоторые опытные исполнители, которые проживают в Казахстане.
12-13 августа к команде присоединились
североамериканские игроки, а только накануне, 17 августа, к занятиям приступили
шведские хоккеисты. В пресс-службе столичной команды подтвердили, что они последние из основного состава, с кем у "Барыса" подписан контракт, и больше никого не ждут. Осталось только выяснить, чем завершится эпопея с Дастином Бойдом
и возможными новичками.
О каких новичках идет речь? "Барыс" ждет ответ от канадского центрфорварда, но не исключено, что есть запасные варианты. Один-два игрока, которые точечно могут быть наиграны на ту или иную позицию в случае невзрачной игры уже подписанных исполнителей. Так было сезоном ранее, когда "Барыс" разочаровался в новичках и пригласил других исполнителей.
До официальных игр столичной команде остаются только пять встреч, но и там уровень напряжения будет не высок - противостоять "Барысу" будут бывшие казахстанские участники Высшей хоккейной лиги. Только в последний игре с "Автомобилистом" можно ожидать, что будет соперничество, но тут нужно учесть - за пару дней до старта сезона соперники могут поберечь лидеров.
Чего же тогда ожидать? Определенного провала команды на старте сезона. Хоккеисты могут просто не успеть набрать боевую форму, а когда это произойдет, то в бой их может повести уже другой полководец. Никого не хотим оправдывать, но казахстанская команда в такой ситуации, что серия разгромных поражений выглядит реальнее, чем место даже в середине таблицы. Вряд ли "Барыс" станет угрозой в конференции, как было пару последних сезонов.
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Напомним, контрольные игры "Барыс" начнет
21 августа, а 3 сентября стартует в сезоне КХЛ матчем с рижским "Динамо". Ранее новый тренер "Барыса" Максим Семенов рассказал
о сложностях в краткосрочном сборе для команды, а также поделился
тем, сложно ли выходить в финал Кубка Гагарина.
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