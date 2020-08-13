В "Барыс" прибыли еще не все легионеры. Известны имена прилетевших

Накануне первая группа легионеров прибыла
в расположение "Барыса"
, проводящего сбор в Нур-Султане.
По информации Bestnews.kz
, в числе прилетевших оказались капитан "Барыса" Даррен Диц
, защитник Джесси Блэкер
, а также два нападающих - Кертис Волк
и Мэтт Фрэттин
.
Напомним, Диц, Волк и Блэкер имеют казахстанское гражданство и выступают за сборную Казахстана. В ближайшее время игроки должны пройти медобследование и сдать ПЦР-тесты на наличие коронавируса.
Отмечается, что европейские игроки "Барыса" прибудут чуть позже.
Казахстанские игроки "Барыса" уже прошли медобследование и приступили к сборам под руководством нового главного тренера Юрия Михайлиса
. В Нур-Султане команда проведет контрольные матчи с "Автомобилистом" (31 августа), а также с усть-каменогорским "Торпедо" (21 и 23 августа) и карагандинской "Сарыаркой" (27 и 29 августа).
Новый сезон КХЛ, старт которого намечен на 2 сентября, команда Михайлиса откроет выездной серией из трех матчей. "Барыс" ждут встречи с рижским "Динамо" (3 сентября), минским "Динамо" (5 сентября) и с ЦСКА (7 сентября).
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!