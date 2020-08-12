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Легионеры "Барыса" прилетели в Нур-Султан

Казахстанские игроки уже прошли медобследование и приступили к сборам.

Легионеры "Барыса" прилетели в Нур-Султан
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Легионеры "Барыса" прилетели в Нур-Султан, сообщает "Шайба.kz".

"Сегодня они сдадут тесты на коронавирус и пройдут медосмотр, после чего приступят к тренировкам с командой", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что легионеры "Барыса" прибудут в столицу Казахстана до 10 августа. Предполагалось, что иностранные игроки прилетят транзитом через Турцию. Однако позже стало известно, что приостановка Турцией авиасообщения с Казахстаном сказалась на сроках прибытия легионеров.

Напомним, казахстанские игроки "Барыса" уже прошли медобследование и приступили к сборам под руководством нового главного тренера Юрия Михайлиса. В Нур-Султане команда проведет контрольные матчи с "Автомобилистом" (31 августа), а также с усть-каменогорским "Торпедо" (21 и 23 августа) и карагандинской "Сарыаркой" (27 и 29 августа).

Новый сезон КХЛ, старт которого намечен на 2 сентября, команда Михайлиса откроет выездной серией из трех матчей. "Барыс" ждут встречи с рижским "Динамо" (3 сентября), минским "Динамо" (5 сентября) и с ЦСКА (7 сентября).

Однако до сих пор неясно, в каком городе Казахстана или России "Барыс" будет проводить домашние матчи в рамках чемпионата КХЛ. 

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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