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Шведские хоккеисты присоединились к "Барысу" на сборах

Сезон начнется 3 сентября.

Шведские хоккеисты присоединились к "Барысу" на сборах
Линус Виделль. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Шведские легионеры "Барыса" присоединились к клубу на предсезонных сборах в Нур-Султане. 

Защитник Виктор Сведберг и нападающие Линус Виделль и Якоб Лилья прибыли в Казахстан и уже начали тренироваться с командой. 

В прошлом сезоне Виделль набрал 34 (11+23) очка в 42 матчах, а Сведберг, пропустивший большую часть чемпионата из-за травмы, успел отметиться тремя результативными передачами в 15 играх. В межсезонье к "Барысу" присоединился Лилья, ранее выступавший за "Коламбус" из НХЛ.

Сборы "Барыс" начал в начале августа полностью казахстанским составом. Затем к команде присоединились легионеры из Северной Америки.

Новый сезон "Барыс" начнет 3 сентября гостевым матчем с рижским "Динамо", а 11 сентября должен провести первую домашнюю игру - соперником станет китайский "Куньлунь", который будет базироваться в России. 

 

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Метки:
Барыс в КХЛ Лилья Якоб КХЛ

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