КХЛ объявила дату и соперника "Барыса" по первому матчу в новом сезоне

Предсезонные сборы "Барыс" начал 3 августа и пока работает только казахстанским составом - легионеры не могут присоединиться к команде из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса в стране.
Хоккей вернется в города КХЛ в сентябре.— КХЛ (@khl) August 7, 2020
Полностью календарь сезона 2020/2021 – сегодня в 18:30 мск. pic.twitter.com/UJNFtlrGWJ
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