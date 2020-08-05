"Барыс" нашел город в России для начала нового сезона КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов
в эфире "Матч ТВ
" рассказал о ситуации с иностранными клубами, в том числе с "Барысом"
, в преддверии нового сезона.
По его словам, новый чемпионат "на 99 процентов" начнется 2 сентября. Морозов добавил, что у "Барыса" имеется вариант с переносом матчей в другой город.
"Иностранные команды в КХЛ? На данный момент нельзя проводить соревнования только в Казахстане, но они уже вышли на сборы. Календарь мы запланировали так, чтобы иностранные команды, такие как "Йокерит", "Барыс" и минское "Динамо", начинали чемпионат матчами в России. Рижское "Динамо"? Мы общались с клубом, они сейчас исключают вариант с переездом. В Латвии сняли карантин, они приступили к работе и планируют играть все домашние матчи на своем льду.
У нас из иностранных команд планируется, что только "Куньлунь" переезжает в Мытищи. Остальные все будут играть дома. Я знаю, что "Барыс" уже разговаривал с одним из клубов КХЛ, чтобы в случае чего свои матчи перенести в этот город", - сказал Морозов.
Добавим, что "Барыс" уже приступил к сборам и провел первую тренировку
под руководством нового главного тренера Юрия Михайлиса. Игроки уже прошли медобследование
и сдали тесты на коронавирус.
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