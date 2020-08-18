"Астана" разгромно проиграла "Динамо-Бресту" в матче с 9 голами и вылетела из Лиги чемпионов

Казахстанская "Астана
" проиграла белорусскому "Динамо-Бресту
" в первом раунде и вылетела из Лиги чемпионов
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Победитель пары определялся по итогам одной игры в Бресте. В ней со счетом 6:3 победило "Динамо-Брест".
Ключевой в матче стала середина первого тайма, когда в ворота голкипера "Астаны" Дмитрия Непогодова
влетело три гола за шесть минут. На 16-й и 22-й минутах забил экс-форвард "Тобола" и карагандинского "Шахтера", уроженец Казахстана Михаил Гордейчук
, а на 17-й - защитник Кирилл Печенин
.
До неприличного "Динамо-Брест" довел счет на 37-й минуте - отличился Павел Седько
. До перерыва "Астана" смогла отыграть один гол - его автором стал хорватский хавбек Марин Томасов
на 45-й минуте.
Второй тайм получился менее результативным. На 53-й минуте "Астана" усилиями румынского полузащитника Дорина Ротариу
сократила отставание до двух голов, но все надежды на камбэк лишил сенегальский форвард Абдулай Диалло
на 55-й.
В самой концовке матча ситуация повторила. На 88-й минуте у "Астаны" забил Абзал Бейсебеков
, но на 90-й Диалло оформил дубль и установил окончательный счет.
Для "Астаны" прошедший матч стал первым официальным за пять месяцев. Команда не играла с середины марта, когда был приостановлен чемпионат Казахстана.
Теперь "Астана" переход в Лигу Европы, где будет играть по Пути чемпионов - туда попадают вылетевшие из ЛЧ. Соперник чемпиона Казахстана станет известен 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.
Следующий соперник "Динамо-Бреста" определится в ночь с 19 на 20 августа - в 00:00 по времени Нур-Султана валийский "Коннас-Ки" примет боснийский "Сараево". Матчи второго раунда состоятся 25 августа.
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