Нападающий "Жетысу" и сборной Казахстана по футболу Айбар Жаксылыков близок к переходу в костанайский "Тобол", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чемпион КПЛ-2021 планирует качественно усилить атакующую линию, ведя переговоры с несколькими кандидатами, а также сохранив узбекского форварда Игоря Сергеева.

Ранее представители 24-летнего Жаксылыкова вели переговоры с клубами российской премьер-лиги, в числе которых "Химки" и тульский "Арсенал", однако их кандидатура казахстанца всерьез не заинтересовала.

Еще одним кандидатом на нападающего является "Астана", которая больше года проявляет к нему интерес.

Всю свою карьеру форвард провел в родном "Жетысу", в качестве игрока которого он дебютировал в сборной Казахстана. Всего за национальную команду Жаксылыков сыграл пять матчей.