Забивали и проходили в 1/8 финала: как экс-игроки КПЛ покоряют еврокубки

Автор: Димаш Тулегенов

В ночь на пятницу прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций. Стадия подошла к концу: часть команд завершила еврокубковый сезон, а победители противостояний прошли в следующий раунд. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как сыграли за свои нынешние команды бывшие футболисты клубов КПЛ.

Для начала напомним, что в 1/16 финала играют не все участники, так как восемь команд напрямую квалифицировались в 1/8 финала турнира по итогам группового этапа (те, кто вышел с первого места). Что касается 1/16 финала Лиги конференций, то это так называемая стадия плей-офф. В ней встречаются команды, занявшие второе место в группе Лиги конференций и третье место в квартете Лиги Европы.

Кипрский АЕК из Ларнаки как раз-таки одна из команд, которая вылетела из Лиги Европы в Лигу конференций с третьего места в группе. Накануне они прошли в 1/8 финала третьего по значимости евротурнира, одолев украинский "Днепр-1".

Интересно, что эти же команды играли в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы в августе. Тогда АЕК также прошел своих соперников - 5:1 (2:1, 3:0). Но в этот раз все было куда плотнее - 1:0 (1:0, 0:0). В обоих матчах в стартовом составе киприотов выходил боснийский защитник Хрвое Миличевич, который в 2018-19 годы защищал цвета "Актобе".

29-летний футболист за два сезона в "Актобе" провел 41 матч во всех турнирах, забив четыре гола и раздав три ассиста. Теперь он вышел в 1/8 финала Лиги конференций. Жеребьевка этой стадии пройдет уже сегодня, в 18:00 по времени Астаны.

В следующую стадию турнира шагнул и польский "Лех". В раунде плей-офф они обыграли норвежский "Буде-Глимт", который ранее играл в группе Лиги Европы - 1:0 (0:0, 1:0). В обоих матчах принял участие грузинский полузащитник польской команды Ника Квеквескири.

30-летний хавбек в первой игре в гостях вышел в старте, но был заменен в перерыве. Что касается ответной домашней встречи, где и был забил единственный гол в противостоянии, то в ней Ника появился на поле лишь в самой концовке.

С 2017 по 2020 годы Квеквескири играл за "Тобол". Во всех турнирах за костанайцев он провел 84 матча, в которых отметился пятью голами и 13 ассистами.

Теперь поговорим и о вылетевших из турнира игроках. Румынский ЧФР оказал достойное сопротивление римскому "Лацио", но не смог пройти дальше - 0:1 (0:1, 0:0). Итальянская команда вылетела из группы Лиги Европы с третьего места, но это был нашумевший квартет F, в котором все четыре клуба набрали по восемь баллов. "Лацио" не повезло с разницей забитых и пропущенных.

В составе ЧФР играют два бывших футболиста казахстанского чемпионата - полузащитник Чиприан Дяк и нападающий Рангело Янга. Они выходили на поле в обеих играх с "Лацио", но ничем особым, кроме желтой карточки Чиприана, не отметились.

37-летний Дяк в сезонах 2015 и 2016 выступал за "Актобе" и "Тобол". Всего за казахстанские клубы провел 50 матчей, забил три мяча и четыре раза ассистировал партнерам. 30-летний Янга защищал цвета "Астаны" в 2019 и 2020 годы. Всего за столичный клуб он провел 64 матча, в которых забил 11 голов и отметился тремя голевыми передачами. Для них обоих евросезон завершен.

Закончился он и для футболистов азербайджанского "Карабаха". Команда обидно уступила бельгийскому "Генту" в серии послематчевых пенальти. Неделю назад "Карабах" выиграл дома - 1:0. Однако вчера бельгийцы ответили победой с таким же счетом в основное и дополнительное время - 1:0. В серии пенальти "Гент" оказался удачливее - 5:3.

Так "Карабах" вылетел из второго евротурнира кряду. Сначала в группе Лиги Европы команде не хватило одного очка до второго места, а теперь ее выбили из Лиги конференций. В обоих матчах принял участие 33-летний полузащитник Ричард Алмейда. Дома он вышел на поле в самой концовке, а в гостях отыграл все 120 минут, а также забил первый пенальти в серии. Но его удар с точки команде в конечном счете не помог.

Вторую половину сезона-2018 Алмейда провел в составе "Астаны", но там он, мягко говоря, провалился. Во всех турнирах азербайджанский бразилец провел 19 матчей, но забил в них лишь один гол с пенальти.

Теперь в Лиге конференций осталось 16 команд. За кубок поспорят итальянские "Фиорентина" и "Лацио", бельгийские "Андерлехт" и "Гент", турецкие "Истанбул Башакшехир" и "Сивасспор", испанский "Вильярреал", английский "Вест Хэм", французская "Ницца", нидерландский "АЗ", швейцарский "Базель", молдавский "Шериф", словацкий "Слован", шведский "Юргорден", а также уже упомянутые киприский АЕК и польский "Лех".

Кроме Миличевича и Квеквескири в этом турнире продолжат участие уроженец Казахстана Юрий Медведев, экс-игрок "Тобола" Джаба Канкава, а также бывший вингер "Астаны" Тигран Барсегян. Все они играют за словацкий "Слован".

Фото: ФК АЕК, ФК "Лех", ФК ЧФР, ФК "Карабах"©️