|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Актобе
|
15
|
1+1
|
+1/-0
|
2
|
|1082
|3 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|34
|Лига Европы 2015/16
|Актобе
|
2
|
|
|
|
|180
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Тобол
|
31
|
2+3
|
|
1
|
|2470
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Тобол
|
1
|
|
|
|
|45
|Чемпионат мира 2018
|Румыния
|
|
|
|
|
|4 (6)
|Лига чемпионов 2019/20
|ЧФР Клуж
|
2
|
|
|
|
|176
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим