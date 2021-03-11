Голкипер Станислав Павлов в новом сезоне OLIMPBET-Чемпионата Казахстана будет выступать в составе новичка лиги ФК "Туран" из Туркестана. Корреспондент Vesti.kz размышляет на тем, что казахстанцу пора выходить на первые роли, а переход в клуб из Туркестанской области - хорошая возможность для этого.

Для 26-летнего вратаря "Туран" пятый клуб в карьере. Ранее уроженец Усть-Каменогорска числился в родном "Востоке", выступая в турнире дублеров. Затем долгое время находился в "Актобе". Сезоны 2012-16 он провел за красно-белых во всех турнирах десять матчей.

Его бенефисом стала игра против "Астаны" в последнем туре чемпионата сезона-2015. Павлов мог поспособствовать успеху "Кайрату". Но голкипер "Актобе", всю игру на грани героизма выручавший команду, под конец матча пропустил от Жуниора Кабананги.

В начале 2017 Павлов оказался в "Тоболе". Но за костанайский клуб он не провел ни одной встречи. Находясь в тени более опытных коллег, вратарь сыграл пару матчей во второй лиге за "Тобол-М".

В начале 2018 казахстанец оказался в "Астане". Но нетрудно догадаться, что ему отводились далеко не первые роли. Конкурировать с Ненадом Эричем и Александром Мокиным оказалось невозможно. С уходом Мокина положение Павлова осталось прежним - бороться с Дмитрием Непогодовым также н удалось. В итоге за два года Павлов имеет лишь две игры за "Астану" и два чемпионских титула. В первой и во второй лиге в составе "Астаны-М" он сыграл 18 встреч.

В столичном клубе решили больше не прибегать к услугам Эрича и Павлова - к Непогодову присоединился экс-вратарь "Кайсара" Александр Заруцкий.

Безусловно, для Павлова уход в "Туран" будет новым вызовом и неоспоримым шансом начать проявлять себя. Сделать это в составе новичка высшего дивизиона для 26-летнего вратаря будет гораздо проще.

Напомним, "Туран" 13 марта примут в Туркестане "Астану".