Вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков получил травму в матче 23-го тура чемпионата Казахстана по футболу против "Актобе". В алматинском клубе прокомментировали состояние голкипера и рассказали о сроках его возвращения, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат" потерял второго вратаря: есть диагноз

Анарбеков получил травму, сыграв на выходе и столкнувшись с полузащитником "Актобе" Уче Агбо. Темирлана экстренно госпитализировали. Вместо него вышел 18-летний вратарь Шерхан Калмурза, для которого это был дебютный матч за основу "желто-черных" в официальных турнирах.

"Предварительный диагноз — перелом нижней челюсти. К сожалению, Темирлан не сможет принять участие в ближайших матчах", - заявили корреспонденту Vesti.kz в пресс-службе "Кайрата".

Таким образом, на данный момент у "Кайрата" отсутствуют в обойме два вратаря - Александр Заруцкий и Анарбеков. Заруцкий продолжает восстановление и пока тренируется индивидуально.

Кто сыграет в воротах "Кайрата" в Лиге чемпионов

В ближайших матчах место основного вратаря алматинцев, наверняка, займет Калмурза. Он полетит в Лиссабон на первый матч общего этапа Лиги чемпионов против "Спортинга". Также во вратарскую бригаду "Кайрата" на эту игру войдёт ещё один представитель молодежной команды алматинцев Дияс Реймов. После игры с "Актобе" Калмурза прокомментировал свой дебют в КПЛ и заявил, готов ли он к матчу в Лиге чемпионов.

В ночь с 18 на 19 сентября "Кайрат" проведёт первый матч в основном этапе Лиги чемпионов против "Спортинга" в Лиссабоне.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведёт 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 22 15 4 3 43-17 49 2 Астана 22 14 5 3 55-23 47 3 Тобол 21 13 5 3 37-19 44 4 Актобе 22 12 3 7 32-20 39 5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39 6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32 7 Женис 22 7 10 5 27-21 31 8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31 9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24 10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20 11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19 12 Улытау 22 4 6 12 14-32 18 13 Туран 23 4 4 15 16-42 16 14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).