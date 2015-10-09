Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 15:45
 

Вратарь из Европы за 90 миллионов может усилить клубы КПЛ

Вратарь из Европы за 90 миллионов может усилить клубы КПЛ Иллюстративное фото: Depositphotos©

21-летний вратарь молдавского клуба "Бэлць" Артур Назарчук привлёк интерес клубов казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Однако сам он рассчитывает на другие варианты продолжения карьеры, сообщают Vesti.kz.

"По информации молдавских СМИ, клубы КПЛ действительно изучают возможность подписания вратаря, чей рост составляет внушительные 198 сантиметров. Однако сам футболист, судя по всему, склоняется к продолжению карьеры в другом чемпионате", - пишет ASnews.kz.

В частности, в окружении футболиста сообщили, что в приоритете - переезд в чемпионат Украины.


В этом сезоне Назарчук провёл 16 матчей за "Бэлць" во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов и пять раз отстоял на ноль. Трансферная стоимость экс-вратаря молодёжной сборной Молдовы составляет 150 тысяч евро (90,9 миллиона тенге).

