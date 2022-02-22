Драмой с девятью голами завершился полуфинал Кубка Казахстана "Кайрат" - "Актобе"

"Актобе" вышел в финал Кубка Казахстана по футзалу. В рамках полуфинального матча в Таразе они обыграли "Кайрат", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой актюбинцев со счётом 5:4. В составе победителей голами отметились Нурхан Байзаков, Кайрат Иманалин, Егор Нулет, Альберт Акбаликов и Турехан Досов. У алматинцев же отличились оформивший хет-трик Кайо Руиз и забивший Биржан Оразов.

Завтра, 28 декабря, состоится финальный матч турнира, в котором "Актобе" сыграет с

Ранее семейчане одержали волевую победу над "Атырау". Уступая 0:2 к восьмой минуте, они добыли победу со счётом 4:3.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!