Стало известно будущее Айбола Абикена

Экс-полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен останется в "Кайсаре" на новый сезон. Кызылординцы продлили соглашение с исполнителем до конца следующего года, сообщают Vesti.kz.

"Айбол продолжит карьеру в "Кайсаре"! Жедаем ему успехов в новом сезоне", - говорится в заявлении клубной пресс-службы.

В прошлом сезоне 29-летний хавбек поучаствовал в 25 матчах команды в, в которых забил один гол.

В 16 матчах за сборную Казахстана на счету Айбола один забитый мяч.

