Стало известно будущее Айбола Абикена

Экс-полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен останется в "Кайсаре" на новый сезон. Кызылординцы продлили соглашение с исполнителем до конца следующего года, сообщают Vesti.kz.
"Айбол продолжит карьеру в "Кайсаре"! Жедаем ему успехов в новом сезоне", - говорится в заявлении клубной пресс-службы.
В прошлом сезоне 29-летний хавбек поучаствовал в 25 матчах команды в премьер-лиге (КПЛ), в которых забил один гол.
В 16 матчах за сборную Казахстана на счету Айбола один забитый мяч.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Чемпионат Италии 2025/26 • Италия, Кремона • Регулярный чемпионат, мужчины
28 декабря 19:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Кремонезе
Ничья
Наполи
Проголосовало 0 человек
Реклама