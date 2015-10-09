Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 23:20
 

Стало известно будущее Айбола Абикена

  Комментарии

Поделиться
Стало известно будущее Айбола Абикена Айбол Абикен. Фото: КФФ©

Экс-полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен останется в "Кайсаре" на новый сезон. Кызылординцы продлили соглашение с исполнителем до конца следующего года, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Экс-полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен останется в "Кайсаре" на новый сезон. Кызылординцы продлили соглашение с исполнителем до конца следующего года, сообщают Vesti.kz.

"Айбол продолжит карьеру в "Кайсаре"! Жедаем ему успехов в новом сезоне", - говорится в заявлении клубной пресс-службы.


В прошлом сезоне 29-летний хавбек поучаствовал в 25 матчах команды в премьер-лиге (КПЛ), в которых забил один гол.

В 16 матчах за сборную Казахстана на счету Айбола один забитый мяч.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Кремона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
28 декабря 19:00   •   не начат
Кремонезе
Кремонезе
(Кремона)
- : -
Наполи
Наполи
(Неаполь)
Кто победит в основное время?
Кремонезе
Ничья
Наполи
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!