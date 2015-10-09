Гол Вирца поднял "Ливерпуль" в топ-4 АПЛ

"Ливерпуль" одержал победу в матче 18-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против "Вулверхэмптона". Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев, сообщают Vesti.kz.

Свои голы красные забили в концовке первого тайма в течение нескольких десятков секунд. На 41-й минуте отличился Райан Гравенберх, а на 42-й - Флориан Вирц, забивший первый гол за "Ливерпуль" с момента летнего трансфера.

Гостей хватило только на гол Сантьяго Буэно на 51-й минуте.

Теперь в активе "Ливерпуля" 32 очка, команда поднялась на четвёртое место. А вот "Вулверхэмптон" остаётся абсолютным аутсайдером чемпионата, набрав всего два балла.

