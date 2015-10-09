Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 22:20
 

Гол Вирца поднял "Ливерпуль" в топ-4 АПЛ

Гол Вирца поднял "Ливерпуль" в топ-4 АПЛ Флориан Вирц. Фото: ФК "Ливерпуль"©

"Ливерпуль" одержал победу в матче 18-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против "Вулверхэмптона". Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев, сообщают Vesti.kz.

Свои голы красные забили в концовке первого тайма в течение нескольких десятков секунд. На 41-й минуте отличился Райан Гравенберх, а на 42-й - Флориан Вирц, забивший первый гол за "Ливерпуль" с момента летнего трансфера.

Гостей хватило только на гол Сантьяго Буэно на 51-й минуте.


Теперь в активе "Ливерпуля" 32 очка, команда поднялась на четвёртое место. А вот "Вулверхэмптон" остаётся абсолютным аутсайдером чемпионата, набрав всего два балла.

Лидер АПЛ сменился второй раз за день: "Манчестер Сити" вновь второй

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 18 13 3 2 33-11 42
2 Манчестер Сити 18 13 1 4 43-17 40
3 Астон Вилла 17 11 3 3 27-18 36
4 Ливерпуль 18 10 2 6 30-26 32
5 Челси 17 8 5 4 29-17 29
6 Манчестер Юнайтед 18 8 5 5 32-28 29
7 Сандерленд 17 7 6 4 19-17 27
8 Брентфорд 18 8 2 8 28-26 26
9 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21-19 26
10 Фулхэм 18 8 2 8 25-26 26
11 Эвертон 18 7 4 7 18-20 25
12 Брайтон энд Хов Альбион 18 6 6 6 26-25 24
13 Ньюкасл Юнайтед 18 6 5 7 23-23 23
14 Тоттенхэм Хотспур 17 6 4 7 26-23 22
15 Борнмут 18 5 7 6 27-33 22
16 Лидс Юнайтед 17 5 4 8 24-31 19
17 Ноттингем Форест 18 5 3 10 18-28 18
18 Вест Хэм Юнайтед 18 3 4 11 19-36 13
19 Бернли 18 3 3 12 19-34 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 18 0 2 16 10-39 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

