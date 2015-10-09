Лидер АПЛ сменился второй раз за день: "Манчестер Сити" вновь второй

"Арсенал" переиграл "Брайтон" в домашнем матче 18-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). Благодаря этому канониры вновь оказались на первой строчке в таблице, сообщают Vesti.kz.

На 14-й минуте "Арсенал" вывел вперёд Мартин Эдегор, а на 52-й игрок гостей Жоржиньо Рюттер оформил автогол, чем порадовал хозяев. Гол престижа у "Брайтона" забил Диего Гомес на 64-й минуте.

Теперь у "Арсенала" 42 набранных очка, и они вновь на два пункта опережают своих преследователей из, которые ранее на короткий промежуток времени поднялись в лидеры

А вот "Брайтон" идёт в середине турнирной таблицы с 24 баллами в активе.

