Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 22:00
 

Лидер АПЛ сменился второй раз за день: "Манчестер Сити" вновь второй

  Комментарии

Поделиться
Лидер АПЛ сменился второй раз за день: "Манчестер Сити" вновь второй Эмоции после гола Мартина Эдегора. Фото: ФК "Арсенал"©

"Арсенал" переиграл "Брайтон" в домашнем матче 18-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). Благодаря этому канониры вновь оказались на первой строчке в таблице, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Арсенал" переиграл "Брайтон" в домашнем матче 18-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). Благодаря этому канониры вновь оказались на первой строчке в таблице, сообщают Vesti.kz.

На 14-й минуте "Арсенал" вывел вперёд Мартин Эдегор, а на 52-й игрок гостей Жоржиньо Рюттер оформил автогол, чем порадовал хозяев. Гол престижа у "Брайтона" забил Диего Гомес на 64-й минуте.


Теперь у "Арсенала" 42 набранных очка, и они вновь на два пункта опережают своих преследователей из "Манчестер Сити", которые ранее на короткий промежуток времени поднялись в лидеры.

А вот "Брайтон" идёт в середине турнирной таблицы с 24 баллами в активе.

Звёздный новичок "Ливерпуля" забил первый гол за клуб (видео)

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 18 13 3 2 33-11 42
2 Манчестер Сити 18 13 1 4 43-17 40
3 Астон Вилла 17 11 3 3 27-18 36
4 Ливерпуль 18 10 2 6 30-26 32
5 Челси 17 8 5 4 29-17 29
6 Манчестер Юнайтед 18 8 5 5 32-28 29
7 Сандерленд 17 7 6 4 19-17 27
8 Брентфорд 18 8 2 8 28-26 26
9 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21-19 26
10 Фулхэм 18 8 2 8 25-26 26
11 Эвертон 18 7 4 7 18-20 25
12 Брайтон энд Хов Альбион 18 6 6 6 26-25 24
13 Ньюкасл Юнайтед 18 6 5 7 23-23 23
14 Тоттенхэм Хотспур 17 6 4 7 26-23 22
15 Борнмут 18 5 7 6 27-33 22
16 Лидс Юнайтед 17 5 4 8 24-31 19
17 Ноттингем Форест 18 5 3 10 18-28 18
18 Вест Хэм Юнайтед 18 3 4 11 19-36 13
19 Бернли 18 3 3 12 19-34 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 18 0 2 16 10-39 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Болонья   •   Регулярный чемпионат, мужчины
28 декабря 22:00   •   не начат
Болонья
Болонья
(Болонья)
- : -
Сассуоло
Сассуоло
(Сассуоло)
Кто победит в основное время?
Болонья
Ничья
Сассуоло
Проголосовало 32 человек

Реклама

Живи спортом!