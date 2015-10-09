Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 20:56
 

Звёздный новичок "Ливерпуля" забил первый гол за клуб (видео)

Полузащитник "Ливерпуля" Флориан Вирц открыл счёт своим голам в матчах за мерсисайдцев. Он отличился в первом тайме домашней игры английской премьер-лиги (АПЛ) против "Вулверхэмптона" (2:0 - первый тайм), сообщают Vesti.kz.

Таким образом 22-летний Вирц, который летом был куплен у "Байера" за 125 миллионов евро, впервые забил за новый клуб только в 23-м по счёту матче чемпионата. И это удалось сделать в домашней игре с худшей командой сезона АПЛ.

Если брать в учёт все официальные турниры, то у немца 23 матча, в которых он забил один гол и сделал четыре ассиста.

С момента трансфера в Англию Вирц потерял 30 миллионов евро в цене: стоил 140 миллионов, а сейчас оценивается в 110.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 18 13 1 4 43-17 40
2 Арсенал 17 12 3 2 31-10 39
3 Астон Вилла 17 11 3 3 27-18 36
4 Челси 17 8 5 4 29-17 29
5 Манчестер Юнайтед 18 8 5 5 32-28 29
6 Ливерпуль 17 9 2 6 28-25 29
7 Сандерленд 17 7 6 4 19-17 27
8 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21-19 26
9 Брайтон энд Хов Альбион 17 6 6 5 25-23 24
10 Эвертон 17 7 3 7 18-20 24
11 Ньюкасл Юнайтед 18 6 5 7 23-23 23
12 Брентфорд 17 7 2 8 24-25 23
13 Фулхэм 17 7 2 8 24-26 23
14 Тоттенхэм Хотспур 17 6 4 7 26-23 22
15 Борнмут 17 5 7 5 26-29 22
16 Лидс Юнайтед 17 5 4 8 24-31 19
17 Ноттингем Форест 18 5 3 10 18-28 18
18 Вест Хэм Юнайтед 17 3 4 10 19-35 13
19 Бернли 17 3 2 12 19-34 11
20 Вулверхэмптон Уондерерс 17 0 2 15 9-37 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

