Звёздный новичок "Ливерпуля" забил первый гол за клуб (видео)

Полузащитник "Ливерпуля" Флориан Вирц открыл счёт своим голам в матчах за мерсисайдцев. Он отличился в первом тайме домашней игры английской премьер-лиги (АПЛ) против "Вулверхэмптона" (2:0 - первый тайм), сообщают Vesti.kz.

Таким образом 22-летний Вирц, который летом был куплен у "Байера" за 125 миллионов евро, впервые забил за новый клуб только в 23-м по счёту матче чемпионата. И это удалось сделать в домашней игре с худшей командой сезона АПЛ.

Если брать в учёт все официальные турниры, то у немца 23 матча, в которых он забил один гол и сделал четыре ассиста.

С момента трансфера в Англию Вирц потерял 30 миллионов евро в цене: стоил 140 миллионов, а сейчас оценивается в 110.

