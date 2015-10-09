Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 19:55
 

"Манчестер Сити" поднялся на первое место в АПЛ

  Комментарии

"Манчестер Сити" поднялся на первое место в АПЛ Рейндерс и Холанд после гола. Фото: ФК "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" одержал трудовую победу в матче 18-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). В гостях команда встречалась с "Ноттингем Форест", передаёт корреспондент Vesti.kz.

Счёт был открыт только на 48-й минуте, когда голом отметился хавбек горожан Тиджани Рейндерс, но уже на 54-й хозяева отыгрались усилиями Омари Хатчинсона. Однако последнее слово было за "Сити", чей игрок Райан Шерки забил на 83-й минуте - 2:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.


Благодаря этой победе клуб из Манчестера набрал 40 очков и вырвался на промежуточное первое место в турнирной таблице. Однако "Арсенал", лидировавший до этого, проведёт свой матч 18-го тура уже сегодня.

Что касается "Ноттингема", то команда находится на 17-й позиции, имея в активе всего 18 баллов. Они потерпели второе поражение подряд, в то время как "Сити" выиграли восьмую встречу кряду.

Добавим, что Гвардиола использовал только две из пяти разрешённых замен, а узбекский защитник Абдукодир Хусанов остался на скамейке запасных.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 18 13 1 4 43-17 40
2 Арсенал 17 12 3 2 31-10 39
3 Астон Вилла 17 11 3 3 27-18 36
4 Челси 17 8 5 4 29-17 29
5 Манчестер Юнайтед 18 8 5 5 32-28 29
6 Ливерпуль 17 9 2 6 28-25 29
7 Сандерленд 17 7 6 4 19-17 27
8 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21-19 26
9 Брайтон энд Хов Альбион 17 6 6 5 25-23 24
10 Эвертон 17 7 3 7 18-20 24
11 Ньюкасл Юнайтед 18 6 5 7 23-23 23
12 Брентфорд 17 7 2 8 24-25 23
13 Фулхэм 17 7 2 8 24-26 23
14 Тоттенхэм Хотспур 17 6 4 7 26-23 22
15 Борнмут 17 5 7 5 26-29 22
16 Лидс Юнайтед 17 5 4 8 24-31 19
17 Ноттингем Форест 18 5 3 10 18-28 18
18 Вест Хэм Юнайтед 17 3 4 10 19-35 13
19 Бернли 17 3 2 12 19-34 11
20 Вулверхэмптон Уондерерс 17 0 2 15 9-37 2

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 22:30   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
