"Манчестер Сити" одержал трудовую победу в матче 18-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). В гостях команда встречалась с "Ноттингем Форест", передаёт корреспондент Vesti.kz.

Счёт был открыт только на 48-й минуте, когда голом отметился хавбек горожан Тиджани Рейндерс, но уже на 54-й хозяева отыгрались усилиями Омари Хатчинсона. Однако последнее слово было за "Сити", чей игрок Райан Шерки забил на 83-й минуте - 2:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

Благодаря этой победе клуб из Манчестера набрал 40 очков и вырвался на промежуточное первое место в турнирной таблице. Однако "Арсенал", лидировавший до этого, проведёт свой матч 18-го тура уже сегодня.

Что касается "Ноттингема", то команда находится на 17-й позиции, имея в активе всего 18 баллов. Они потерпели второе поражение подряд, в то время как "Сити" выиграли восьмую встречу кряду.

Добавим, что Гвардиола использовал только две из пяти разрешённых замен, а узбекский защитник Абдукодир Хусанов остался на скамейке запасных.

