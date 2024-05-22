Впервые в истории КПЛ! "Елимай" угрожает всем суперсенсацией

Кажется, что сезон в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) начался не так давно, но на самом деле позади уже треть чемпионата. Сейчас можно делать определенные выводы по стартовому отрезку, а заострить внимание особенно хочется на "Елимае". Корреспондент Vesti.kz - о том, какую историю могут написать семейчане в 2024 году.

По итогам девяти туров лидерство удерживают сразу три клуба - "Актобе", "Елимай" и "Кайрат", набравшие по 15 очков. Но если алматинцы сыграли все девять встреч, то клубы из Актобе и Семея выходили на поле по восемь раз. Поэтому по потерянным очкам они впереди. А если сравнивать эти два коллектива, то по разнице голов "Актобе" лидирует.

Но то, что "Елимай" вошел в число лидеров по итогам трети сезона - уже невероятное событие. Более того, по сравнению с "Актобе", они встретились с большим количеством претендентов на медали. Из большой шестерки, куда помимо "Елимая" и "Актобе" мы отнесли "Тобол", "Кайрат", "Астану" и "Ордабасы", семейчане сыграли со всеми, кроме конкурентов из Актобе. А вот сами красно-белые не играли с "Елимаем" и "Тоболом". Это уже дает пусть и небольшое, но преимущество подопечным Андрея Карповича.

Когда перед стартом сезона в "Елимае" делали заявления о больших целях и задачах, то не все восприняли это всерьез. Хотя даже селекция в межсезонье дала повод верить словам. Все-таки в Семей приехали качественные казахстанцы и легионеры, в том числе с опытом игры во французской Лиге 1

Если брать общую стоимость состава команды, которая равна 8,24 миллиона евро, то это четвертое место. Дороже коллективы только у "Ордабасы", "Актобе" и "Астаны". На многих позициях у Карповича есть здоровая конкуренция, где каждый из претендентов может принести команде пользу. Вариативность - это всегда плюс, как и длина скамейки.

Подкрепляет все это сплоченность футбольного общества Семея. Стадион заполняется, причем так было и в прошлом году, когда "Елимай" выступал в первой лиге , где не потерпел ни одного поражения. В городе и регионе стали плотно заниматься футбольной инфраструктурой: реконструкция стадиона "Спартак", строительство манежа и не только. Даже строительство отеля международного уровня в городе связывают с большими амбициями "Елимая" в казахстанском, а затем и европейском футболе.

При этом необходимо заметить, что еще ни разу за более чем 30-летнюю историю КПЛ не было такого, чтобы чемпионом становился клуб, только что вернувшийся в высший дивизион из первой лиги. Пока о чемпионстве говорить рано, но и исключать его точно нельзя, так как по итогам первой трети первенства "Елимай" удивляет многих.

Но дальше будет только сложнее. Забуксовавшие лидеры, как "Астана" и "Ордабасы", в скором времени наверняка улучшат показатели. Дальше все будет решаться на длинной дистанции, и пока неясно, как "Елимай" будет проявлять себя там. С другой стороны, пока у многих конкурентов будут подготовка и выступления в еврокубках, семейчане могут всю энергию распределить на матчи чемпионата.

Кстати говоря, "Елимай" также продолжает борьбу за Кубок Казахстана. В полуфинале их ждут встречи как раз-таки с "Актобе". Матчи пройдут 29 мая в Актобе и 19 июня в Семее.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 8 4 3 1 14-6 15 2 Елимай 8 4 3 1 10-8 15 3 Кайрат 9 4 3 2 9-7 15 4 Жетысу 8 4 2 2 7-6 14 5 Ордабасы 8 3 4 1 11-5 13 6 Тобол 8 3 3 2 10-7 12 7 Астана 9 3 3 3 10-7 12 8 Атырау 8 2 4 2 6-5 10 9 Кызылжар 9 2 3 4 9-8 9 10 Кайсар 8 2 3 3 5-9 9 11 Туран 8 2 1 5 5-9 7 12 Шахтер 8 2 1 5 3-11 7 13 Женис 9 2 1 6 4-15 7 14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →