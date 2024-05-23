"Аталанта" разгромила "Байер" и стала победителем Лиги Европы

В Дублине (Ирландия) состоялся финал футбольной Лиги Европы сезона-2023/24, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За трофей бились итальянская "Аталанта" и немецкий "Байер". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Джан Пьеро Гасперини.

Настоящим героем матча стал нигерийский нападающий Адемола Лукман, который оформил хет-трик.

На 12-й минуте Давиде Дзаппакоста сделал голевую передачу, которую нашел Лукман и реализовал ударом в левый угол ворот. На 26-й Лукман получил мяч на отскоке прямо у линии штрафной и снова пробил точно в сетку. А на 75-й он пробил под перекладину.

Отметим, что "Аталанта" впервые стала победителем Лиги Европы.

"Байер" же остался без требла, хотя под управлением Хаби Алонсо клуб проводит самый удачный свой сезон за все время своего существования – он впервые в своей истории выиграл Бундеслигу, не потерпев ни одного поражения.