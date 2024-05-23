Футболист "Аталанты" сотворил историю в финале Лиги Европы

Нападающий итальянской "Аталанты" Адемола Лукман отметился уникальным достижением в финале Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

Нигерийский форвард забил три гола в финальном матче против леверкузенского "Байера" (3:0). Таким образом, "Аталанта" впервые в своей истории выиграла Лигу Европы.

Как отмечает Opta, Лукман стал вторым игроком в истории Лиги Европы, которому удалось оформить хет-трик в финальном матче.

Первым это сделал Юпп Хайнкес в 1975 году в составе менхенгладбахской "Боруссии" в матче против нидерландского "Твенте" (5:1).

По информации Squawka Football, Лукман стал первым футболистом, забившим три гола в финале Лиги Европы или Кубка УЕФА. При этом учитывались только финалы, состоящие из одного матча (до 1998 года их было по два).

Добавим, что "Аталанта" выиграла второй турнир в своей истории. Первым был Кубок Италии в сезоне-1962/63.

"Байер" же потерпел первое поражение в этом сезоне. У подопечных Хаби Алонсо прервалась рекордная серия из 51 матча без поражений.