Леверкузенский "Байер" потерпел первое поражение в этом сезоне и, тем самым, прервал рекордную серию, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в финале Лиги Европы, где команда Хаби Алонсо проиграла итальянской "Аталанте" со счетом 0:3.

Это первое поражение для леверкузенцев с мая прошлого года. В текущем сезоне у "Байера" было 42 победы и девять ничьих.

Таким образом, клуб из Леверкузена не сможет выиграть три трофея за сезон. Ранее "Байер" впервые в истории стал чемпионом Германии, набрав 90 очков и не проиграв ни одного матча.

Тем не менее, "Байер" может сделать золотой дубль. 25 мая подопечные Алонсо сыграют за Кубок Германии с "Кайзерслаутерном".

Напомним, "Байер" стал первым клубом в истории, не проигравшим ни разу в течение всего сезона в Бундеслиге. Также "фармацевты" стали третьей командой в 21I веке из топ-5 лиг, не проигравшей ни разу за весь сезон в рамках национального чемпионата. До этого это удавалось "Арсеналу" (сезон-2003/04) и "Ювентусу" (сезон-2011/12).