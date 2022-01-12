Защитник алматинского "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский близок к возвращению в Бельгию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера Айдына Кожахмета, казахстанский универсал на правах аренды может перейти в "Моленбек". При этом аренда предусматривается платная и бельгийский клуб будет иметь опцию выкупа игрока, на чем может заработать "Кайрат". Отмечается, что стороны практически достигли договоренностей и все осталось закрепить на бумаге.

Сейчас "Моленбек" занимает третье место в турнирной таблице первого дивизиона и претендует на выход в высшую лигу. У Вороговского в этом плане уже есть опыт - он помог другому бельгийскому клубу "Беерсхоту", за который выступал с 2019 по 2021 год, с повышением в классе. Как отмечает источник, это учитывалось "Моленбеком" при рассмотрении варианта с подписанием 25-летнего казахстанца.

Ранее сообщалось, что Вороговский решил уйти из "Кайрата". Агент футболиста отметил, что конкретной информации по этому поводу нет.

Вороговский вернулся в "Кайрат" летом прошлого года, его контракт рассчитан на три сезона. Тем же летом защитник мог оказаться в "Ахмате", но, по словам тренера грозненского клуба Андрея Талалаева, игрок выбрал "Кайрат".

В прошедшем сезоне игрок провел 21 матч за "Кайрат" во всех турнирах.