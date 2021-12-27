Агент Яна Вороговского прокомментировал уход из "Кайрата" и трансфер в Европу

Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский может покинуть "Кайрат" в зимнее трансферное окно. Корреспондент Vesti.kz связался по этому поводу с агентом игрока Кеном ван Дейком.

Ранее появилась информация о том, что 25-летний защитник готов покинуть алматинский клуб и вновь перебраться в зарубежный чемпионат.

"На данный момент ничего конкретного по этому поводу сказать не могу. Если что-то изменится, мы сообщим", - заявил представитель игрока.

Отметим, что Вороговский вернулся в "Кайрат" летом нынешнего года, его контракт рассчитан на три сезона. Тем же летом Ян мог оказаться в российском "Ахмате", но, по словам тренера грозненского клуба Андрея Талалаева, игрок выбрал "Кайрат".

Добавим, что с 2019 по 2021 год Вороговский выступал за бельгийский "Беерсхот". В прошедшем сезоне игрок сборной Казахстана провел 21 матч за "Кайрат" во всех турнирах.