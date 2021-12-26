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Ян Вороговский решил уйти из "Кайрата"

Ян Вороговский решил уйти из "Кайрата"
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский принял решение уйти из алматинского "Кайрата", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, у игрока есть несколько вариантов продолжения карьеры за рубежом. Ранее им интересовался "Урал" из российской премьер-лиги.

Вороговский перешел в "Кайрат" летом, подписав контракт на три года. До этого он защищал цвета бельгийского клуба "Беерсхота". 

Ранее стало известно об уходе из "Кайрата" целой группы игроков, среди которых Камо Оганесян, Небойша Косович, Стас Покатилов и Гафуржан Суюмбаев.

"Кайрат" определился с будущим Бердыева и составом на новый сезон

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Метки:
КПЛ Кайрат ФК Межсезонье в КПЛ Футбольные трансферы Вороговский Ян

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