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КПЛ
Вчера 22:58
 

Видеообзор самого крупного разгрома в КПЛ-2024

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Видеообзор самого крупного разгрома в КПЛ-2024 ©ФК "Елимай"

"Елимаем" из Семея разгромил туркестанский "Туран" в матче 17-го тура КПЛ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Елимаем" из Семея разгромил туркестанский "Туран" в матче 17-го тура КПЛ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Семее завершилась победой хозяев поля со счетом 6:0. Этот счет пока самый крупный в текущем сезоне КПЛ.

Забитыми мячами отметились: Эдарлин Рейес Уренья (15, 48), Никита Корзун (18), Ислам Машуков (26),
Алвес Дос Сантос (72), Иван Свиридов (87).

"Елимай" набрал 25 очков и вплотную приблизился к замыкающему топ-3 "Ордабасы". Шымкентцы завтра, 18 августа сыграют на выезде с "Шахтером".

"Туран" с 12 баллами идет на 11 месте в турнирной таблице КПЛ.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 15 8 5 2 26-14 29
3 Ордабасы 13 7 5 1 21-9 26
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Кайсар 14 5 5 4 15-17 20
6 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
7 Тобол 13 5 4 4 17-14 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 15 4 6 5 14-17 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 14 2 2 10 5-24 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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