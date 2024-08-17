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КПЛ
Вчера 21:54
 

Разгромом завершился матч с участием аутсайдера КПЛ

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Разгромом завершился матч с участием аутсайдера КПЛ ©ФК "Елимай"

Состоялся матч 17-го тура КПЛ-2024 между "Елимаем" и "Тураном", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Состоялся матч 17-го тура КПЛ-2024 между "Елимаем" и "Тураном", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Семее завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 6:0.

Первый гол был забит на 15-й минуте. Его автором стал Эдарлин Рейес Уренья из Доминиканской Республики. На 18-й минуте белорус Никита Корзун удвоил преимущество клуба из Семея.

Россиянин Ислам Машуков на 26-й минуте довел счет до разгромного.

В дебюте второго тайма, на 48-й минуте Уренья забил четвертый гол "Елимая". Пятый мяч в воротах "Турана" побывал на 72-й минуте: отличился Алвес Дос Сантос.

Окончательный счет на 87-й минуте установил Иван Свиридов.

"Елимай" набрал 25 очков и вплотную приблизился к замыкающему топ-3 "Ордабасы". Шымкентцы завтра, 18 августа сыграют на выезде с "Шахтером".

"Туран" с 12 баллами идет на 11 месте в турнирной таблице КПЛ.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 15 8 5 2 26-14 29
3 Ордабасы 13 7 5 1 21-9 26
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Кайсар 14 5 5 4 15-17 20
6 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
7 Тобол 13 5 4 4 17-14 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 15 4 6 5 14-17 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 14 2 2 10 5-24 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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КПЛ Туран ФК Елимай ФК Футбол

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