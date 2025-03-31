КПЛ
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Вернется ли Аймбетов в КПЛ? Агент игрока дал ответ

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Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов не вернется в Казахстан в ближайшее время. Агент игрока Траян Гергишан в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал будущее своего клиента. 

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Ранее возникла информация, что Аймбетов находится в расположении "Астаны". Григорий Бабаян подтвердил, что форвард тренировался с клубом, но было это до международной паузы. При этом тренер выразил надежду, что в случае возвращения на родину, он выберет именно "Астану". 

"Возвращение в Казахстан в ближайшее время? Нет, он продолжит карьеру в зарубежном клубе. Может быть в Турции или в другой стране. У Абата по-прежнему есть большое желание и амбиции добиться успеха в зарубежной лиге", - заявил Гергишан. 

Отметим, что "Адана Демирспор" за который выступает казахстанец в этом сезоне утратил даже математические шансы на сохранение прописки в Суперлиге.

Клуб Аймбетова покинул высший дивизион впервые за четыре года, а также испытывает серьезные финансовые трудности. В составе "Аданы Демирспор" нападающий провел суммарно во всех турнирах 30 матчей и забил пять голов. 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 3 2 1 0 6-1 7
3 Актобе 3 2 1 0 6-1 7
4 Тобол 3 1 2 0 3-1 5
5 Елимай 3 1 1 1 4-3 4
6 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Женис 3 0 3 0 1-1 3
9 Атырау 3 1 0 2 3-7 3
10 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
11 Улытау 3 0 2 1 1-3 2
12 Кызылжар 3 0 2 1 1-3 2
13 Жетысу 3 0 2 1 1-4 2
14 Ордабасы 3 0 2 1 0-4 2

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