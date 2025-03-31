Вернется ли Аймбетов в КПЛ? Агент игрока дал ответ

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов не вернется в Казахстан в ближайшее время. Агент игрока Траян Гергишан в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал будущее своего клиента.

Ранее возникла информация, что Аймбетов находится в расположении "Астаны". Григорий Бабаян подтвердил, что форвард тренировался с клубом, но было это до международной паузы. При этом тренер выразил надежду, что в случае возвращения на родину, он выберет именно "Астану".

"Возвращение в Казахстан в ближайшее время? Нет, он продолжит карьеру в зарубежном клубе. Может быть в Турции или в другой стране. У Абата по-прежнему есть большое желание и амбиции добиться успеха в зарубежной лиге", - заявил Гергишан.

Отметим, что "Адана Демирспор" за который выступает казахстанец в этом сезоне утратил даже математические шансы на сохранение прописки в Суперлиге.

Клуб Аймбетова покинул высший дивизион впервые за четыре года, а также испытывает серьезные финансовые трудности. В составе "Аданы Демирспор" нападающий провел суммарно во всех турнирах 30 матчей и забил пять голов.