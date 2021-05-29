Нападающий "Кайрата" Вагнер Лав поделился своими эмоциями в соцсетях после победы над "Кайсаром" в 14-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Алматы, завершилась со счетом 1:0 в пользу "желто-черных". Вагнер Лав отдал голевой пас Хосе Канте, который забил решающий гол на 33-й минуте.

"Продолжим", - подписал бразилец фото, опубликованное в Instagram.

Напомним, что эта победа стала первой для алматинцев после прихода в руководящий состав клуба известного специалиста Курбана Бердыева.

После этой игры кайратовцы, набрав 24 очка, закрепились на третьем месте, а кызылординцы расположились на последней, 14-й строчке в таблице. Безвыигрышная серия "волков" составила десять матчей.

В следующем туре, 13 июня, "Кайсар" дома примет "Туран", а "Кайрат" на выезде сыграет с "Таразом".

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