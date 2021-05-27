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"Кайрат" объявил о назначении Бердыева

Алматинцы на 12 баллов отстают от "Астаны".

"Кайрат" объявил о назначении Бердыева
Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Алматинский "Кайрат" объявил о назначении 68-летнего специалиста Курбана Бердыева на должность советника Председателя Наблюдательного Совет клуба.

Опытнейший специалист будет работать в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, Академии клуба и проекта "Кайрат" - Москва.

Работа будет вестись в смешанном режиме, с регулярным приездом в Алматы для проведения обучающих встреч и семинаров, а также в дистанционном формате.

Уже сегодня прошла первая встреча с тренерским составом Академии, в ходе которой был проведен анализ тренировочного процесса команд Академии U-14 и U-15.

При этом ранее сообщалось, что Бердыев возглавит "Кайрат", сменив на посту главного тренера Алексея Шпилевского. Алматинский клуб после 13 туров занимает третье место в КПЛ, отставая на 12 баллов от лидирующей "Астаны".

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Метки:
Кайрат ФК Назначения КПЛ-2021

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