В "Тоболе" заговорили о Чеснокове после ничьи с "Кайратом"

Главный тренер костанайского "Тобола" Нурбол Жумаскалиев подвёл итоги матча 5-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026) против алматинского "Кайрата" (1:1), передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Отвечая на вопрос о возможной замене ушедшего в межсезонье Ислама Чеснокова, который продолжил карьеру в шотландском "Хартсе", специалист дал понять, что клуб пока не спешит с трансферами.

"Пока рано говорить о том, подпишем ли мы нового вингера летом. Конечно, Ислам сделал большой шаг вперед – теперь он в Шотландии, но имеем, что имеем. Мы рассчитываем на текущих футболистов", – подчеркнул 44-летний тренер.

Жумаскалиев также отдельно отметил прогресс венесуэльского новичка Луиса Герры, который постепенно адаптируется к новым условиям.

"Луис (Герра) провел неплохой матч, но может лучше. Он все еще адаптируется к нашему чемпионату и условиям, так что с каждой игрой должен постепенно прибавлять".

Кроме того, наставник объяснил невысокую результативность некоторых атакующих сочетаний.

"Дело в тактике и ротации. Вдобавок, в атаке у "Тобола" большая конкуренция: кто лучше выглядит в недельном цикле, тот и выходит в старте", – добавил Жумаскалиев.

Напомним, встреча между "Тоболом" и "Кайратом" завершилась со счётом 1:1 — голами обменялись Урош Милованович и Дастан Сатпаев. Этот результат принёс костанайскому клубу второе очко в текущем сезоне.

Отмечается, что перед стартом чемпионата "Тобол" усилил линию атаки, подписав Дамира Марата, Даурена Жумата и Луиса Герру. Последний уже провёл семь матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

