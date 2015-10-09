КПЛ
В "Тоболе" заговорили о Чеснокове после ничьи с "Кайратом"

В "Тоболе" заговорили о Чеснокове после ничьи с "Кайратом"

Главный тренер костанайского "Тобола" Нурбол Жумаскалиев подвёл итоги матча 5-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026) против алматинского "Кайрата" (1:1), передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Отвечая на вопрос о возможной замене ушедшего в межсезонье Ислама Чеснокова, который продолжил карьеру в шотландском "Хартсе", специалист дал понять, что клуб пока не спешит с трансферами.

"Пока рано говорить о том, подпишем ли мы нового вингера летом. Конечно, Ислам сделал большой шаг вперед – теперь он в Шотландии, но имеем, что имеем. Мы рассчитываем на текущих футболистов", – подчеркнул 44-летний тренер.

Жумаскалиев также отдельно отметил прогресс венесуэльского новичка Луиса Герры, который постепенно адаптируется к новым условиям.

"Луис (Герра) провел неплохой матч, но может лучше. Он все еще адаптируется к нашему чемпионату и условиям, так что с каждой игрой должен постепенно прибавлять".

Кроме того, наставник объяснил невысокую результативность некоторых атакующих сочетаний.

"Дело в тактике и ротации. Вдобавок, в атаке у "Тобола" большая конкуренция: кто лучше выглядит в недельном цикле, тот и выходит в старте", – добавил Жумаскалиев.

Напомним, встреча между "Тоболом" и "Кайратом" завершилась со счётом 1:1 — голами обменялись Урош Милованович и Дастан Сатпаев. Этот результат принёс костанайскому клубу второе очко в текущем сезоне.

Отмечается, что перед стартом чемпионата "Тобол" усилил линию атаки, подписав Дамира Марата, Даурена Жумата и Луиса Герру. Последний уже провёл семь матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Окжетпес 5 3 2 0 9-5 11
4 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9
5 Кызылжар 5 2 2 1 8-4 8
6 Астана 5 2 2 1 7-6 8
7 Улытау 5 2 2 1 5-4 8
8 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
9 Иртыш 5 1 3 1 7-7 6
10 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
13 Женис 5 0 3 2 2-8 3
14 Алтай УК 5 0 2 3 2-5 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 4 0 1 3 2-6 1

