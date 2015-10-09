КПЛ
Двумя голами решился исход матча "Тобол" - "Кайрат" в КПЛ-2026

Костанайский "Тобол" и "Кайрат" сыграли вничью в матче пятого тура КПЛ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Костанае завершилась со счетом 1:1. Хозяева первыми вышли вперед после гола Уроша Миловановича, забитого на 12-й минуте. Этот мяч стал первым для алматинцев, пропущенных в КПЛ-2026.

Впрочем, на 18-й минуте Дастан Сатпаев восстановил равновесие. Более, счет не изменился.

Таким образом, "Кайрат" набрал 11 очков и лидирует в турнирной таблице. Алматинцы по дополнительным показателям обходят "Елимай".

У "Тобола" два очка. Костанайцы ушли с последнего, 16-го места в КПЛ-2026.

В следующем туре "Кайрат" на своем поле примет актауский "Каспий". Игра пройдет 18 апреля. "Тобол" на следующий день встретится в Жезказгане с "Улытау".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
6 Астана 4 2 1 1 6-5 7
7 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
8 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
9 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
10 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 4 0 1 3 2-6 1

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Астана   •   Тур 5, мужчины
Сегодня 20:00
Астана
Астана
(Астана)
0:0
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
Кто победит в основное время?
Астана
Ничья
Ордабасы
Проголосовало 42 человек

