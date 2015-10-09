КПЛ
Сегодня 19:34
 

"Тобол" прервал серию "Кайрата" в КПЛ-2026

"Тобол" прервал серию "Кайрата" в КПЛ-2026 ©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" впервые в КПЛ-2026 не смог сохранить свои ворота в неприкосновенности, сообщают Vesti.kz.

Алматинский "Кайрат" впервые в КПЛ-2026 не смог сохранить свои ворота в неприкосновенности, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в матче пятого тура чемпионата Казахстана против "Тобола". Хозяева огорчили Темирлана Анарбекова на 12-й минуте после гола серба Уроша Миловановича.


Впрочем, алматинцы ответили спустя шесть минут голом Дастана Сатпаева. Игра продолжается в данный момент и в ней сохраняется равновесие.

Напомним, ранее в КПЛ-2026 алматинцы обыграли "Алтай" (1:0), "Актобе" (1:0), "Астану" (4:0) и сыграли вничью с "Жетысу" (0:0).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
6 Астана 4 2 1 1 6-5 7
7 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
8 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
9 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
10 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 4 0 1 3 2-6 1

