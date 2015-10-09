КПЛ
Сегодня 19:15
 

"Это потеря". В "Кайрате" сделали заявление о трансфере Сатпаева в "Челси"

Дастан Сатпаев. ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал подготовку команды к уходу нападающего сборной Казахстана Дастана Сатпаева, который в будущем продолжит карьеру в Англии, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

По словам специалиста, клуб продолжает рассчитывать на форварда до последнего дня его пребывания в Казахстане, однако уже сейчас готовится к кадровым изменениям.

"Мы рассчитываем на Сатпаева до последнего дня в Казахстане. Держим мысль о том, что он скоро уедет, и команде понадобится замена. Досик – это потеря. Вдобавок есть футболисты, чьи арендные соглашения истекают как раз таки летом, поэтому мы примем несколько решений", – сказал Уразбахтин.

Напомним, 17-летний нападающий летом отправится в систему лондонского "Челси". Английский клуб подписал игрока в 2025 году, однако по условиям соглашения он сможет присоединиться к команде после достижения совершеннолетия — в августе 2026 года.

Сатпаев уже сейчас является одним из ключевых игроков "Кайрата". В матче пятого тура КПЛ против "Тобола" он забил гол, который принес алматинцам ничью (1:1). Всего в текущем сезоне на его счету 22 гола и девять результативных передач в 48 матчах.

"Челси" решил продать звезду перед трансфером Сатпаева

