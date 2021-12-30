В руководстве алматинского футбольного клуба "Кайрат" произошли изменения, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, свой пост в ближайшее время может покинуть генеральный директор клуба Марат Баймуханов. В структуре "Кайрата" он работает уже продолжительное время.

Также "черно-желтых" может покинуть спортивный директор Константин Лежнев.

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Ранее состав "Кайрата" покинули Вагнер Лав, Раде Дугалич, Дино Миканович, Денис Поляков, Небойша Косович, Камо Оганесян и Гафуржан Суюмбаев.

Также сообщалось, что решение уйти из "Кайрата" принял защитник Ян Вороговский. Кроме того, алматинский клуб готов отпустить форварда Жоао Пауло.