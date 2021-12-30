"Кайрат" принял решение по Жоао Пауло

Нападающий "Кайрата" Жоао Пауло может покинуть алматинский клуб в зимнее межсезонье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера Айдына Кожахмета, "черно-желтые" готовы отпустить форварда, если поступит соответствующее предложение. Отмечается, что компенсация будет небольшой.

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Напомним, Пауло перешел в "Кайрат" в июле, подписав контракт на 1,5 года. За это время форвард провел пять матчей в КПЛ и забил один гол, а также сыграл пять игр в Кубке Казахстана.

Сезон бразилец начинал в "Ордабасы", в составе которого провел 14 матчей и забил два гола.