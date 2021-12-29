"Кайрат" определился с легионерами на новый сезон

Алматинский "Кайрат" определился с легионерами, которые останутся в клубе на следующий сезон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера Айдына Кожахмета, место в "Кайрате" на сезон-2022 гарантировано лишь трем легионерам. Это Яцек Гуральски, Хосе Канте и Маки Баньяк. Остальные легионеры покинут клуб.

Под вопросом находится Рикардо Алвеш. Отмечается, что тренерский штаб не устраивает объем работы полузащитника и работа в обороне. Что касается остальных качеств португальца, то ими наставник команды доволен.

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Ранее состав "Кайрата" покинули Вагнер Лав, Раде Дугалич, Дино Миканович, Денис Поляков, Небойша Косович, Камо Оганесян и Гафуржан Суюмбаев.

Также сообщалось, что решение уйти из "Кайрата" принял Ян Вороговский. В то же время источник отмечает, что главный тренер "Кайрата" Курбан Бердыев желает видеть защитника в команде и готов делать на него ставку. Клуб отпустит казахстанца лишь в случае поступления финансово выгодного предложения, будь то продажа или аренда.

Названа причина ухода капитана и лидеров из "Кайрата"