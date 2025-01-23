В Казахстане объявили о переходе игрока в португальский клуб

"Женис" объявил об уходе португальского полузащитника Жоао Оливейры, который вернулся на родину и продолжит карьеру в футбольном клубе "Фафи", передают Vesti.kz.

В прошлом сезоне Жоао принял участие в 13 матчах столичной команды во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

В Португалии Оливейра также играл за "Пенафиел", "Академику де Визеу", "Визелу", "Ольяненсе", "Салгейруш", "Вильяверденсе", за границей - за польский "Заглембе" (Сосновец).



В межсезонье "Женис" также покинули хорватский защитник Марин Беланчич, казахстанский полузащитник Бауыржан Байтана.

При этом астанчане продлили контракт с полузащитником своей молодежной команды Николаем Горобченко, а еще подписали защитника сборной Казахстана Асхата Балтабекова.

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